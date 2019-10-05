ياسمين صبري ستُهاجر من مصر قريبًا .. وأحلام تُوجّه لها هذا السؤال

فتحت الفنانة المصرية ياسمين صبري باب الأسئلة على حسابها الشخصي عبر تطبيق “إنستغرام”، وأثارت جدلًا بعد إعلانها استعدادها للهجرة خارج مصر، حينما سألها أحد متابعيها، “انتي عايشة فين؟”، حيث أعلنت نيتها للهجرة خارج مصر في الوقت القريب. وعن أقرب الأماكن إلى قلبها، أجابت صبري “لندن”، وفي سؤال آخر قالت: “أكثر شيء أرغب بفعله عندما أصل لندن هو شرب الشاي مع البسكويت في مكان أحبه”. وقالت الفنانة المصرية أنها ترى نفسها بمكان جميل مع أطفال جميلين بعد عشر سنوات.

واختارت ياسمين صبري العائلة وفضلتها على الفن بإحدى الإجابات، هذا ما فسّره بعض متابعيها بأنها تعيش حالة حب. وفاجأت الفنانة الإماراتية أحلام، بسؤال لياسيمن صبري، وهو: “هل أنت سعيدة وفخورة بنفسك؟” فأجابت عليها الفنانة المصرية واصفةً أحلام بالشخص المميز وبأنه لا يزال الطريق طويلاً. يشار إلى أن ياسمين صبري سبق لها الزواج مرة واحدة من أحد الأشخاص خارج الوسط الفني، واستمر الزواج 5 سنوات.