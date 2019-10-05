بالصور: الفنانة “ياسمين صبري” ترد على انتقادات إطلالتها في مهرجان الجونة وتكشف حقيقة...

ردت الممثلة المصرية، ياسمين صبري، على أسئلة جمهورها ومتابعيها، ومنها ما يتعلق بإطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي التي نالت انتقادات، وحقيقة إن كان لديها أبناء، وأهم درس تعلمته في حياتها. وجاء رد ياسمين صبري عبر خاصية “القصص” على حسابها بموقع “إنستغرام”.

وردا على سؤال أحد متابعيها كانت الانتقادات التي طالت إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي أزعجتها أم لا، قالت ياسمين إنها لم تنزعج من الانتقادات على الإطلاق، “فستان ومظبتش” مؤكدة أن ما أسعدها أنه لم يكن عاريا. ونفت ياسمين صبري لمعجبيها شائعة أن لديها ابنة. وأعلنت عن نبأ صدم جمهورها، وهو أنها ستعيش خارج مصر قريبا، مشيرة إلى أنها تحب السفر كثيرا.