الجمعة.. هاني حسن الأسمر يحيي أولى حفلاته بساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوى لأول مرة على مسرحها النهر، مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 11 من أكتوبر، حفلا غنائيا للفنان هانى

حسن الأسمر نجل المطرب الشعبى الراحل حسن الأسمر.

ومن المقرر أن يقدم هاني خلال الحفل مجموعة

متنوعة من أجمل الأغاني التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

ويذكر أن ورث المطرب هانى حسن الأسمر حب الغناء من والده الراحل، وكانت أولى ألبوماته بعنوان "صياد".