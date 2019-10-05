تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوى لأول مرة على مسرحها النهر، مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 11 من أكتوبر، حفلا غنائيا للفنان هانىحسن الأسمر نجل المطرب الشعبى الراحل حسن الأسمر.
ومن المقرر أن يقدم هاني خلال الحفل مجموعةمتنوعة من أجمل الأغاني التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.
ويذكر أن ورث المطرب هانى حسن الأسمر حب الغناء من والده الراحل، وكانت أولى ألبوماته بعنوان "صياد".
كانت هذه تفاصيل خبر الجمعة.. هاني حسن الأسمر يحيي أولى حفلاته بساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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