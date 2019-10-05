الليلة.. مدحت صالح يشارك في حفل MBC مصر احتفالا بذكرى أكتوبر

يستعد كل من المطرب مدحت صالح، والفنانة مي فاروق، والمُطربة الصاعدة يسرا سعوف، لإحياء حفل شبكة قنوات "MBC مصر"، مساء اليوم، السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

المجيدة في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

يُقام الحفل بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، ويمثل امتدادًا للحفلات الغنائية والفنية التي تُقيمها شبكة قنوات "MBC

مصر" في المناسبات الوطنية إيمانا منها بأهمية وضرورة وصول الفن الراقي إلى كل مكان في مصر.

ومن المقرر أن يقدم كل مطرب مجموعة متنوعة من أجمل الأغاني الوطنية بجانب باقة من أجمل أغانيهم القديمة والحديثة التي يتفاعل معها جمهورهم ومحبيهم على خشبة المسرح.