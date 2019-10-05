عرض WWE كراون جول يقام الخميس ٣١ أكتوبر

يقام عرض WWE كراون جول على استاد الملك فهد الدولي في الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم الخميس ٣١ أكتوبر في تمام الساعة ٨ مساء بالتوقيت المحلي. التذاكر متاحة للبيع ابتداءً من اليوم عبر موقع www.TicketMX.com بداية من الساعة ٦ مساء بالتوقيت المحلي وأسعار التذاكر تبدأ من ٢٥ ريال سعودي.

عرض WWE كراون جول من بين الأحداث المميزة خلال موسم الرياض، وسوف يشارك فيه مجموعة من نجوم WWE مثل سيث رولينز و كوفي كينجستون و رومان رينز و بروك ليسنر و "ذا فيند" براي وايت وبرون سترومان و ذا نيو داي وراندي أورتن واي جاي ستايلز وراي ميستريو إلى جانب ظهور خاص لعضوي قاعة مشاهير WWE هالك هوجان وريك فلير. وهذا الحدث سوف يتضمن أيضا عودة منصور إلى وطنه، وهو أول نجوم سعودي في WWE ولد في الرياض واستطاع الفوز بأكبر نزال باتل رويال في تاريخ WWE خلال عرض سوبر شوداون الذي أقيم في جدة يونيو الماضي.

سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بخصوص نزالات هذا العرض بالإضافة إلى معلومات عن البث الإقليمي خلال الأسابيع المقبلة