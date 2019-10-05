كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب أحمد فهمي.. بيومي فؤاد يتلقى صدمة قوية في نجله (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفنان أحمد فهمي إن بيومي فؤاد، يعتقد أن نجله محمد على ذو خلق وقيم، ولكن الحقيقة إعتقاده خطًا، قائلًا: "محمد بيومي ده صايع صياعة وابوه فاكره طيب وغلبان"

وأكد الفنان الشاب أحمد فهمي خلال لقاءه بـ"الخليج 365 الفني"، أثناء خلال توزيع جوائزة حفل كأس إنرجي، على أن بيومي فؤاد لا يستطيع فعل شيئ إذا وقع خلاف بيه وبين نجله، قائلًا: "ولا هيعرف يعمل معايا حاجة".

وعلى صعيد آخر، رد الفنان قال الفنان بيومي فؤاد، على ما قاله "فهمي"، على أن نجله محمد، والفنان أحمد فهمي، تربطهم علاقة صداقة قوية".

واشار إلى عدم تدخله في علاقة "نجله وفهمي"، إذا وقع بينهم خلاف، قائلًا: "ده ممكن محمد يزعل مني لو زعلت فهمي".

وشهد حفل توزيع الجوائز، الذي نظم في فندق "هيلتون بيراميدز جولف"، توافد عدد كبير من نجوم، في أمسية حافلة بألمع نجوم الوطن العربي، وسط اهتمام إعلامي وصحفي كبير بالحفل والحضور، وكان في مقدمة الحضور، الفنانين أحمد فهمي، دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، ماجد المصري، وحنان مطاوع، وكريم عفيفي، أحمد خالد صالح، هنادي مهنى، والمنتج محمد حفظي والمنتج هشام عبدالخالق، حيث تمكنت المسابقة على مدار 3 سنوات في أن تصبح أهم استفتاءات الدراما الرمضانية في مصر، بإجمالي تصويت وصل إلى ما يقرب من مليوني صوت في النسخة الثالثة من المسلسل، وبنسب متابعة كبيرة، سواء من الجمهور أو من النجوم الذين دأبوا على دعوة جمهورهم للتصويت لهم خلال مشوار المسابقة.

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كما عبر الدكتور وليد مصطفى، رئيس مجلس إدارة "إينرجي مصر" عن اعتزازه بما وصلت إليه مسابقة "كأس إينرجي للدراما"، مشيرا إلى أن التصويت في نسخة العام الماضي بلغت 60 ألف صوت، بينما وصلت في نسخة العام إلى الحالي إلى مليون و800 ألف، مشددا على أن ما حدث يعد نجاحا للقناة وسياستها التي تستهدف مرحلة سنة معينة هي فئة الشباب "إحنا في وقت قليل جدا، في 3 سنين حققنا إنجاز ضخم، ده معناه إن المستمع بيصدقنا وكذلك الصناع، النتيجة هي نتيجة تصويت شريحة الشباب.. اللي فازوا النهاردة لازم يعرفوا إن دي كلمة الشباب".

وتابع قائلًا: "ممكن الصناعة تمر بكبوة وهو ما لا يعني انهيار الصناعة، هو منحنى، وبعد كل منحنى لازم نقوم.. لأن دي مصر"، مشيرا إلى أنه سًأل عن دور "إينرجي"، فيما يحدث هذه الأيام من شائعات وقلاقل، فأجاب أنه رغم أن "إينرجي" قناة ترفيهية في الأساس إلا أنه لابد أن تقوم بدور ما فيما يحدث "اتفقنا إننا نعمل رسايل موجهة للشباب بكل بساطة لا تنساقوا وراء الشائعات، شيء مهم جدا نحافظ على بلدنا، على جيشننا على شرطتنا، ألبلد زي مذكورة في الـ 3 أديان السماوية، إحنا إيد واحدة تحت قيادة الرئيس.. الجيش.. والشرطة.. والشعب.. إحنا التآمر علينا من زمان، وجابهنا وهنجابه".

وكشف مصطفى، عن خطة "إينرجي" في الفترة المقبلة قائلا "زي ما نجحنا في خطابنا للشباب عندنا خطة طموحة بمجموعة من البرامج لرعاية الموهوبين في كل القطاعات، اتكلمنا مع شركاء في مجالات كتير لتنمية مهارات الشباب، تجربة إينرجي فريدة راهننا بيها من الأول، تجربة قائمة على الشباب، وهنستهدف في خطتنا الشباب محدودي الدخل وحديثي التخرج بالمشاركة".

ومن جهتها، تحدث عايدة سعودي عن النجاح الكبير الذي حققه "كأس إينرجي للدراما" في موسمه الثالث، مشيرة إلى أن البرنامج بدأ بـ 20 ألف مشارك ثم ارتفعت أعداد المشاركين لدرجة أن السيرفرات لم تتحملها "أصبحنا مسابقة حقيقية بلا تزوير أو محاباة، نحن تحت رقابة المكتب الفرنسي لذا كاس إنيرجي للدراما جايزة نزيهة ونفخر بأنها تتطور عام عن الآخر.