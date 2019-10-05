تراند اليوم : إللي في جيبي ملك مصر .. شعار المطربين خلال حرب الإستنزاف

كتبت – أميرة علي

تحل علينا غدا ذكري السادس من أكتوبر ،الحرب التي أعادت الأرض والكرامة للمصريين بعد الهجوم الغادر من الكيان الصهيوني ،في 5 يونيو 1967،والتي جاء بعدها إستعادة الهمم من رجال القوات المسلحة خلال بناء الجيش المصري من جديد ،وبدأ مرحلة حرب الإستنزاف التي راح ضحيتها الشهيد عبد المنعم رياض.

ونرصد في التقرير التالي دعم الفنانين للجيش المصري خلال الحرب :

عبد الحليم حافظ

وقام العندليب عبدالحليم حافظ هو الآخر بالتبرع بأجر جميع حفلاته للجيش المصري عقب نكسة 1967، وكانت أشهرها تلك الحفلة التي أقامها في ألبرت هول في العاصمة البريطانية لندن.

وخصص كذلك إيرادات أفلامه إلى المجهود الحربي، مثل فيلم “أبي فوق الشجرة”، الذي حقق نجاحًا واسعًا وقتها، كما قدم العديد من الأغاني الوطنية لدعم الجيش معنويًا في تلك الفترة.

وهو الأمر ذاته الذي قامت به الفنانة شادية، حيث تبرعت برصيد أفلامها لدعم المجهود الحربي وتسليح الجيش المصري، كما قامت بدعم رجال القوات المسلحة المصابين.

كاريوكا..

وشملت قائمة الفنانين الوطنين، اسم الفنانة تحية كاريوكا، التي قادت حملات للتبرع من أجل تسليح الجيش، كما تبرعت بجزء من مجوهراتها لدعم المجهود الحربي، قبل أكتوبر 1973.

كوكب الشرق..

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كانت كوكب الشرق أم كلثوم رائدة في مسألة دعم الجيش بعد نكسة وحرب 67، ورفعت شعار “الفن من أجل المجهود الحربي”، فقدمت العديد من الحفلات في مصر والدول العربية والأجنبية؛ وخصصت إيرادات حفلاتها لتسليح الجيش لمواجهة العدوان الإسرائيلي.

وبدأت أم كلثوم حفلاتها الداعمة للمجهود الحربي بدمنهور حضره نحو 3500 فرد دفعوا وقتها 39 ألف جنيه، كما أقامت حفلًا بالإسكندرية وصل إيراده 100 ألف جنيه، ثم ذهبت إلى المنصورة وطنطا.

وخارجيًا أقامت حفلين في باريس على مسرح أوليمبيك، ووصل إيرادهما إلى 212 ألف جنيه إسترليني، وكانت قد أقامت حفلًا آخر في سينما الآندلس بالكويت، وبلغت إيرادته 100 ألف دينار كويتي، بالإضافة إلى حفلاتها في أبو ظبي ولبنان وتونس والمغرب والسودان والبحرين والعراق و ليبيا، وجميع هذه الأموال ذهبت للمجهود الحربي.

ويُقال إنها تمكنت حتى عام 1970 أن تجمع للمجهود الحربي نحو 3 ملايين دولار، كما أنها حثت عددًا من الكتاب على التبرع للمجهود الحربي، ليظل دورها الوطني خالدًا حتى اللحظة.

نادية لطفي

وخلال حرب الاستنزاف وأكتوبر، قامت الفنانة نادية لطفي بالتطوع في أعمال التمريض سواء على الجبهة أو في مستشفى المعادي العسكري، كما شاركت في فيلم تسجيلي من إخراج شادي عبدالسلام لدعم الجنود على الجبهة، بالإضافة إلى أنها كانت تتولى كتابة الرسائل من الجنود المصابين إلى أمهاتهم وذويهم.

عزيزة حلمي..

«أنا لم أنجب أولاد ولكن كل جندي مصري هو ابني».. كانت تلك الكلمات للفنانة عزيزة حلمي، التي تبرعت بالقيام بكافة أعمال التمريض في مستشفى المعادي العسكري خلال حرب أكتوبر، ولم تغادر المشفى إلا بعد خروج آخر جندي مصاب.