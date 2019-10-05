تراند اليوم : أنهيار ميرفت أمين بعد أصابة أبنتها بـ”العصب الحائر”

أكد مصدر مقرب من الفنانة ميرفت أمين، أن ابنتها منة حسين فهمى تعرضت خلال الأيام الماضية لأزمة صحية، لإصابتها بمرض يسمى بـ «العصب الحائر»، وهذا المرض يعرضها كثيرا للغثيان، ويجعلها لا تتحرك، ولا تخرج من منزلها كثيرا.

وعلمنا أن مرض منة حسين فهمى جاء بسبب حزنها على والدتها الفنانة ميرفت أمين، التى تعرضت لالتهابات فى الأذن الوسطى، وسقطت مغشيا عليها فى أحد الشوارع القريبة من منزلها الكائن فى منطقة وادى النيل بالمهندسين، والتزمت بعدها الفراش لعدة أيام.

يشار إلى أن الفنانة ميرفت أمين تطل على جمهورها خلال هذه الأيام فى مسلسل «قيد عائلى»، الذى يعرض عبر شاشة Dmc، وهو العمل الذى يشاركها بطولته كل من الفنانين، بوسى، وعزت العلايلى، وصلاح عبدالله، وريم البارودى، ومحمد رياض، وسيمون، ودينا فؤاد، وميرنا وليد، ورامى وحيد، وخالد سرحان، ونضال الشافعى، وهالة فاخر، وأحمد التهامى، وميرهان حسين، وأنعام سالوسة، وصبرى فواز، ومنة فضالى، ومحمد نجاتى، وهشام المليجى، ودنيا عبد العزيز، وكارولين عزمى، وأميرة هانى، وهو سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، ومن إخراج تامر حمزة.