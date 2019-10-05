ما الذي يجمع بين بوسي وزياد برجي ؟

كتب امير فتحي في السبت 5 أكتوبر 2019 03:56 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” بوسي ” صورة عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” برفقة الفنان اللبناني ” زياد برجي ” . وكشفت بوسي من خلال الصورة عن عمل فني جديد سوف يجمعها بالمطرب والملحن زياد برجي خلال الفترة القادمة . وكتبت بوسي في تعليقها على الصورة قائلة : ” ضربة قاضية قريبا ، شئ يفوق التوقعات ترقبوا المفاجأة ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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