كتب امير فتحي في السبت 5 أكتوبر 2019 03:56 مساءً - خرجت الفنانة المصرية ” شهيرة ” بإطلالة مثيرة للجدل يوم أمس خلال حضورها لأمسية خاصة بالشعر المستعار برعاية سيدة التجميل ” ميرفت عطا الله ” وشراكة مع زوجها الحسيني مهدي ” وبرفقة الفنانة ” سهير رمزي ” .
والتي لاقت بعدها انتقادات عديدة وهجوم بسبب خلعها للحجاب وظهورها بالشعر المتعار لأكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة .
وردت الفنانة شهيرة على تلك الانتقادات في تصريحات صحفية لموقع ” فوشيا ” مؤكدة إنها تهتم بآراء الناس على مواقع التواصل الإجتماعي وكل ما يقال عنها من جانب جمهورها التي تهتم به كثيرا .
ولكنها لا تستطيع أن ترضى الجميع وتنال إعجابهم وأن الأهم هو أن يكون الانسان راضي عن نفسه .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ظهورها بشعر مستعار .. شهيرة ترد على الانتقادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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