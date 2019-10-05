مصطفى تورتة يدافع عن نفسه ويرد على خطيبته السابقة

كتب امير فتحي في السبت 5 أكتوبر 2019 03:56 مساءً - بعد ان انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي في الأيام القليلة الماضية قصة ” مصطفى قطب ” وخطيبته ” نهال ” التي روت ما تعرضت له منه بعد أن تركها يوم خطبتهما في قاعة الاحتفال وأخذ الشبكة ” الذهب ” و” التورتة ” وتركها وسط المدعويين ورحل دون أن يبرر لها أي شيء أو يعتذر .

وتصدر على موقع التغريدات ” تويتر ” تريند ” مصطفى تورتة ” وشن المتابعين هجوما كبيرا عليه .

ليخرج مصطفى في مقطع فيديو ليدافع عن نفسه ويوضح حقيقة ما حدث مع خطيبته السابقة كاشفا أن الموضوع ” كذب وافتراء ” .

وأشار إلى أن أمه كفيفة وأن خطيبته أهانتها أكثر من مرة كان آخرها قبل الخطوبة بأيام أمام عدد من أقاربها .. وأنه قرر أن ينتقم لوالدته ويرد لها كرامتها .

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وأن خاله كان مريضا في هذا اليوم بالفعل لإنه كان يعاني من سرطان في الحنجرة وأن العائلة اضطرت إلى ترك الحفل والذهاب إلى المستشفى بسبب تعبه .

كما نفى ما قيل عن موقف التورتة وإنه غير مضطر إلى القيام بذلك .. ولكنه اعتذر عما حدث وإنه لن يستطيع الحديث عن التفاصيل ولكنه لم يكن قاصدا أي إساءة لها او لأهلها .

وكان قد ظهر مصطفى في مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” برر فيه سبب أخذه الذهب من خطيبته بأنها من حقه لافتا إلى أنه قام برد الذهب إلى تاجر المجوهرات وحصل على فرق سعر كبير حيث كان قد اشترى الجرام بسعر 625 جنيها لكنه باعه بسعر 770 جنيها .

وعلق إن خاله كان مريضا فقرر أن يأخذ التورتة له كهدية أثناء زيارته له في المستشفى .