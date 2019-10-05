أنجلينا جولي بصورة مثيرة على غلاف Madame Figaro

كتب امير فتحي في السبت 5 أكتوبر 2019 03:56 مساءً - خضعت الممثلة العالمية انجلينا جولي، لجلسة تصوير جديدة لمجلة Madame Figaro، والتي استحوذت فيها على الغلاف الرئيسي للمجلة.
وظهرت انجلينا جولي في مجموعة من الصور الجديدة التي أبرزت كامل اناقتها وانوثتها.
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