كتب امير فتحي في السبت 5 أكتوبر 2019 03:56 مساءً - نشرت الفنانة المصرية منة فضالى صورة جريئة جديدة عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بمايوه أسود خطفت به أنظار متابعيها. وعلقت منة فضالى على الصورة قائلة: “لست من المجانين والحمقي الذين لا يعرفون حقيقتهم والمدعين للمثالية، أعرف جيدا ما هي أخطائي”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي بصورة جريئة: “لا ادعي المثالية واعرف اخطائي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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