رضوى الشربيني ترد على انتقادات هجومها على «أبو تورتة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني للكثير من الانتقادات بعد الحلقة التي هاجمت فيها مصطفى الشهير بـ”أبو تورته”، وأزمته مع خطيبته “نيهال”، التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا طريقة حديث رضوى عن الشاب، واتهموها بالأفورة وعدم الحيادية، حيث أنها لم تسمع منه كما سمعت من الفتاة.

الإعلامية المصرية ردت على هذه الانتقادات، في برنامجها “هي وبس”، بقولها: “إحنا من امبارح لحد النهارة اتهاجمنا كتير بس الحمد لله أنا وفريق العمل كلنا جتتنا نحست الحمد لله رب العالمين.. الدنيا مشيت وربنا يجعل في ميزان حسناتنا كل الكلام ده”.

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وأضافت: “الناس اللي بتقولي تنمرتي بيه وسمعتي من طرف واحد.. مش محتاجة اسمعه شوفوا الحوار الصحفي اللي عمله قال فيه ايه.. أنا عارفه إنه شبه راجل بس خشوا صفحته وإن شاء الله ميكونش مسح الصورة اللي نشرها تاني يوم وهو بيحتفل بالتورتة مع أصحابه.. وبعدين تعالي كلمني في الأداء الأوفر وفي رد فعلي وصوتي والزعيق.. أنا قلبي كان هيقف لما شوفته هو وصحابه بيحتفلوا”.

وأشارت إلى أنها عندما شاهدت الحلقة في الإعادة اكتشفت أنها بسبب االانفعال قالت بعض الجمل غير المنطقية، حيث قالت: “من كتر العصبية قولت كلام ملوش منطق،، يعني لقتني بدل ما اقول من حفر حفرة لأخيه وقع فيها قولت من وقع حفرة لاخيه.. من كتر ما كنت متوترة ومتعصبة وقلبي وجعني إنه كمان بيحتفل.. وعموما ماشي أنا أوفر متشكرين جدا”.

وكانت قصة “مصطفى أبو تورتة” قد تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، عقب نشر فتاة لقصتها مع خطيبها الذي تركها يوم خطبتهما وغادر فجأة مع أسرته مدعيًا أن خاله مريض، وأخذ “تورتة الحفل” معه قبل أن يغادر، فأطلق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقب “مصطفى أبو تورتة”.