قصة مشاجرة هشام ماجد وشيكو على العشاء بأحد الفنادق بالإسكندرية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري هشام ماجد، قصة مشاجرة طريفة وقعت بين الفنان شيكو، بأحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية بسبب الطعام.

هشام ماجد، قال خلال لقائه مع شيكو، في برنامج “سهرانين”، مع الفنان أمير كرارة، والمذاع عبر فضائية on e، إنهما معتادان عندما يكونان في بداية كتابة فيلم أن يذهبا إلى أحد الفنادق في الإسكندرية، ومعهما أحد المؤلفين وأنهما يحجزان غرفتين إحداهما كبيرة لشيكو وواحدة أخرى أصغر.

وأضاف، أنهم كانوا يعملون في غرفة شيكو وأنه شعر بالجوع فطلب طعام العشاء، إلا أنه تأخر فطلب شيكو المسئول عن الطعام فأخبره أن الطعام في طريقه إليهم.

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وتابع، الطعام لم يصل لمدة نصف ساعة فاتصل شيكو ثانية وسبّ الرجل بسبب تأخر وصول الطعام الذي طلبه، إلا أن الرجل أبلغ البوليس وصعد أمن الفندق لأخذ شيكو فرفضوا واتصلوا بالدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين الذي أمرهما بعدم ترك الغرفة أو النزول مع الأمن وغلق الغرفة عليهما حتى يستطيع حل المشكلة.

هشام ماجد، أكمل بعد فترة اتصل بهما أشرف زكي وأكد انتهاء الأزمة وأن على شيكو الاعتذار إلى الرجل لأنه كبير في السن ولا يصح أن يسبه، ثم قال لشيكو “إنت عيل تافه ومشاكلك تافهة زيك”.