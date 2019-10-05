وفاء عامر تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت والدة الفنانة المصرية وفاء عامر لأزمة صحية مؤخرا، استدعت إجرائها عملية جراحية بمنطقتي الحوض والعمود الفقري.

وفاء كشفت تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد العملية، حيث أكدت، في تصريحات صحفية، أن والدتها تشعر بتحسن، وأنها قد غادرت المستشفى وانتقلت إلى المنزل، وإنها حاليًا في مرحلة نقاهة.

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وكانت الفنانة المصرية أيتن عامر، شقيقة وفاء، قد شاركت جمهورها في صور لوالدتها قبل دخولها غرفة العمليات، وكان معها شقيقتها الفنانة وفاء عامر وزوج أيتن محمد عز العرب، وشقيقة أيتن الثالثة.

أيتن علقت على صور والدتها، وكتبت: « ماما بتعمل عملية كبيرة دلوقتى و هتعمل عملية تانية كمان ١٠ ايام، من فضلكم ادعولها بالسلامة، اللهم ما عجز عنه الأطباء فأنت رب الأطباء لا يعجزك شيء، اللهم اشف كل نفس ذاقت طعم الألم من المرض، وارزقها الشفاء العاجل».

وقد تلقت الفنانة عدد هائل من تعليقات الجمهور التي دعت لوالدتها بالشفاء، كما تلقت دعوات أصدقائها الفنانين ومنهم صلاح عبدالله، ميريهان حسين، ريهام أيمن، ويزو، وغيرهم.