منة جلال تحتفل بعيد ميلاد والدتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية منة جلال بعيد ميلاد والدتها الفنانة سعيدة جلال، من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

منة شاركت محبيها في صور حديثة لها مع والدتها، كما نشرت صورة قديمة لهما معا، وكتبت معلقة: «أمي أغلى حاجة في حياتي كل سنة وانتي طيبة عقبال سنين كتير في صحة وسعادة وراحة بال ربنا يخليكي لي».

الفنانة المصرية تلقت عدد كبير من تعليقات جمهورها الذي هنأها بعيد ميلاد والدتها الفنانة.

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والدة منة سعيدة جلال من مواليد عام 1948، هي راقصة وممثلة بدأت العمل في الفن عام 1966، وكان من أهم أعمالها: «حارة السقايين ونهر الخوف، العاطفة والجسد، درب العوالم».

منة جلال تنتمي لعائلة فنية، فليست والدتها فقط التي تنتمي للوسط الفني، بل خالها أيضا هو المطرب الراحل شفيق جلال.

الفنانة المصرية تقوم حاليا بتصوير مشاهدها في فيلم «دفع رباعي»، ويشارك في بطولة العمل الفنانون أحمد بدير، محسن منصور، أحمد عزمي، صبري عبد المنعم، ندى بهجت، إيناس النجار، أحمد العمدة، سناء يوسف، ياسر علي ماهر، ميسرة، حسن عبد الفتاح، عماد رشاد.