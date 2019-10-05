صورة نادرة من طفولة عفاف راضي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من طفولة الفنانة المصرية عفاف راضي.

الصورة انتشرت على حساب فانز الفنانة المصرية عبر «فيس بوك»، ولفتت عفاف راضي الأنظار ببراءتها في هذا السن.

جمهور الفنانة التي ابتعدت عن الأضواء ولا تظهر إلا قليلا، عبر عن إعجابه الشديد بالصورة التي تداولت لها.

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عفاف راضى تعد من أبرز المطربات فى جيلها، وقد غابت عن الساحة الغنائية لسنوات طويلة قبل أن تعود بعد ذلك للغناء.

آخر ظهور للفنانة المصرية كان من خلال إحيائها حفل في دمشق حينما وقفت على خشبة مسرح الأوبرا هناك وغنت خلالها مجموعة من أبرز أغانيها التي تظل عالقة فى ذهن الجمهور إلى الآن بالإضافة لغناءها تتر مسلسل “ابو العروسة” التى عادت للغناء من خلاله وحقق نجاحاً كبيراً.

عفاف راضي مطربة مصرية ظهرت في اواخر الستينات في حفلات أضواء المدينة ومثلت في فيلم مولد يا دنيا مع محمود ياسين، من أشهر أغانيها: «تسأل يا حبيبي، مصر هي أمي، ابعد يا حب، المولد-بستان من الفرح ، تساهيل، تعالى جنبي ، جرحتني عيونة السودا ، حبيتك ، راح وقالوا راح».