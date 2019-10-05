بعد الجونة.. شيري عادل تستجم في المجر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

يبدو أن الفنانة المصرية شيري عادل قررت أن تستغل فرصة عدم انشغالها بأعمال فنية حاليا وسافرت للاستجمام.

شيري شاركت جمهورها من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صور لها من بودابست عاصمة المجر، حيث ظهرت وهي ترتدي ملابس كاجوال بسيطة.

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الفنانة المصرية تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور التي استحسنت طلتها، وتمنى لها الفانز أجازة سعيدة، وسألها البعض أيضا عن تطورات علاقتها مع طليقها الداعية معز مسعود.

كانت شيري عادل حضرت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وأثارت جدلا بسبب دخولها إلى حفل افتتاح المهرجان برفقة طليقها الباحث الديني معز مسعود، مما جعل البعض يعتقد أنهما تصالحا وعادا لاستكمال حياتهما الزوجية.

الفنانة المصرية لم تؤكد خبر عودتها لطليقها حتى الآن، ولكنها أعلنت أن هناك تفاصيل جديدة ستعلن عنها قريبا لجمهورها.

يُذكر أن شيري عادل انفصلت مؤخرا عن الداعية معز مسعود بعد فترة زواج لم تطل، ولم تذكر الفنانة أسباب الانفصال.