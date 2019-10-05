السقا يلتقي منى زكي وأحمد حلمي ويصفهم بـ«عشرة العمر».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

التقى الفنان المصري أحمد السقا بأصدقائه أحمد حلمي ومنى زكي ورامز جلال وياسمين عبدالعزيز.

السقا نشر صورة من اللقاء عبر حسابه على موقع «أنستجرام»، وعلق قائلا: «عشرة العمر»، كما نشرت منى صور لهم معا، وكتبت: «الحبايب».

الصور حازت على إعجاب الجمهور الذي سعد بهذه اللقطات التي تعكس قورة العلاقة بين أشهر نجوم السينما في هذا الجيل.

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منى زكي وياسمين عبدالعزيز ترجع صداقتهم لأكثر من 15 عام، وكذلك أحمد السقا ومنى زكي، واللذان عملا معا في أكثر من عمل سينمائي، وحققا نجاحا كبيرا.

يذكر أن أحمد السقا ومنى زكي ينشغلان بتصوير فيلمهما الجديد “العنكبوت».

فيلم “العنكبوت” بطولة أحمد السقا ومنى زكي ويسرا اللوزي وظافر العابدين ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري.

كما يحضر السقا للجزء الثاني من فيلم «تيمور وشفيقة» مع الفنانة منى زكي، وللكاتب تامر حبيب.

وقدمت ياسمين في رمضان الماضي مسلسل «لآخر نفس»، وحققت نجاحا كبيرا من خلال هذا العمل.