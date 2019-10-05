نجل صابرين يحتفل بعيد ميلادها بصور قديمة لهما.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفل نجل الفنانة المصرية صابرين الأكبر نور عبداللطيف بعيد ميلادها من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

نجل صابرين نشر صور له مع والدته منذ الطفولة، حيث شاركها في مسلسل «أم كلثوم»، والذي قدمته صابرين في نهاية التسعينات، وحقق نجاحا كبيرا.

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نور علق على الصور التي نشرها، وكتب: «عيد ميلاد سعيد حبيبتي عيد ميلاد سعيد لمن تدعمني في الحياة كل سنة وانتي طيبة يا أفضل من أعرفه في حياتي».

صابرين من مواليد أكتوبر عام 1967، كانت متزوجة في بداية حياتها من ياسر عبداللطيف، وانفصلت عنه بعدما أنجبت ابنها نور، وتزوجت بعد ذلك من طارق صادق جلال وأنجبت علي، يوسف، عمر.

صابرين شاركت مؤخرا في فيلم «تراب الماس»، مع آسر ياسين ومنة شلبي، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا جماهيريا، وكانت آخر مشاركاتها الدرامية مسلسل «الجماعة»، والذي قدمت من خلاله شخصية زينب الغزالي، وقالت صابرين إنها ترددت قبل تقديم الشخصية وبكت في أول يوم تصوير لأنها تقدم شخصية بعيدة عنها تماما وعن قناعاتها.