عمرو دياب يحيي حفل غنائي كبير بالأردن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا بمدينة العقبة بالأردن، وسط حضور جماهيري كبير.

الفنان المصري أشعل الحفل بمجموعة كبيرة من أجمل أغانيه الحديثة والقديمة، وسط تفاعل شديد من جمهوره الذين رددوا معه كلمات أغانيه.

ومن ناحية أخرى، أكدت وسائل إعلام أردنية أن نسبة الإشغالات الفندقية بخليج العقبة قد زادت بنسبة ٩٥% خلال اليومين الماضيين تزامنا مع الحفل.

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يذكر أن الفنان المصري عمرو دياب يستعد لطرح أحدث ألبوماته “أنا غير”، حيث طرح منه حتى الآن خمس أغنيات هي: “أنا غير، بحبه ، يوم تلات، تحيرك، ومتغير”.

وكان الفنان المصري عمرو دياب قد أحيا مؤخرا حفل زفاف كريمة رجل الأعمال إيهاب فلتاؤوس إلى رجل الأعمال نبيل رفيق نجل رجل الأعمال أسامة رفيق، بمشاركة الفنان محمد حماقي، وذلك بفندق جى دبليو ماريوت.

الحفل شهد حضور عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال والمجتمع الراقى، منهم: الوزير ماجد جورج، ورجل الأعمال وجدي جورج، واللواء عاطف يعقوب، واللواء سامي سيدهم، ووزيرة الهجرة نادية مكرم عبيد، ودكتور مهندس نادر رياض وحرمه وكريمته، ورجل الأعمال هاني عزيز وحرمه، ورجل الأعمال باسل سماقية وكريمتيه فرح وملك، والمنتج فيكتور فاروق وحرمه الإعلامية جيهان عزمي، ورجل الأعمال باهر منير، وباسم غبور، ونصيف قزمان وحرمه.