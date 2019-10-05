محمود العسيلي يفي بوعده لمعجبة ويحيي حفل زفافها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أوفى الفنان المصري محمود العسيلي بوعده لإحدى معجباته، بإحياء حفل زفافها في مسقط رأسها بنها.

الفنان المصري سافر إلى بنها، وأحيا حفل زفاف المعجبة بالكثير من أشهر أغانيه، التي تفاعل معها حضور الحفل، كما التقط عدد من الصور مع العروسين.

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وكانت الفتاة قد علقت على البوستر الدعائي لأغنيته “إنتي وأنا”، وطلبت منه حضور حفل زفافها على سبيل الدعابة، قائلة: “لا لا مش قادرة محبوش ومش قادرة مستناش الأغنية.. طب مش هنجيب واسطة علشان يجي فرحي”.

وفاجأها محمود العسيلي على تغريدتها بقوله: “وليه متحبنيش بس.. فرحك عندي خلاص”، فردت الفتاة: “الله فعلا كانت أمنيتي الوحيدة هي إنه يغنلنا في الفرح شكراً للعسيلي بجد”، مضيفة “أشوف كلب يقول محتاجة واسطة تاني، أشوف كلب يقول عليه متكبر ووحش”، ليهنئها العسيلي قائلاً: “ربنا يتمم بخير إن شاء الله”.

وجاء تعليق المعجبة بعد تعرض العسيلي للانتقادات بعد انتشار فيديو له وهو يحرج أحد محبيه في إحدى حفلاته الغنائية، ويرفض التقاط صورة معه وقال له معاك واسطة.