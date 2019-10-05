الفنان أحمد صيام يحتفل بخطوبة ابنته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري أحمد صيام بخطوبة اينته آية الله على شاب من خارج الوسط الفني اسمه محمد شوقي، في حفل عائلي.

الحفل حضرته والدة العروس الفنانة رانيا فتح الله، كما حضرته الفنانة الشابة أخت العروس بسنت صيام، وعدد من الأهل والأصدقاء.

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بسنت صيام هي ممثلة شابة ظهرت هذا العام في شهر رمضان من خلال مسلسل «عزمي وأشجان» مع الفنانة إيمي سمير غانم والفنان حسن الرداد وسمير غانم.

بسنت صيام شاركت العام الماضي في عملين وهما «هذا المساء»، ومسلسل «كلبش»، وكانت الفنانة الشابة تزوجت في نهاية عام 2016.

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي تم عرضها للفنان أحمد صيام، هو مشاركته في مسلسل “زلزال”، للفنان محمد رمضان، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي. وهو عمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

الفنان المصري حقق نجاحا كبيرا أيضا من خلال مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل «أبو العروسة»، مع سيد رجب وسوسن بدر، وحقق العمل انتشارا واسعا.