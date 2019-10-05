محمد هنيدي يقدم «ستاند آب» في أمريكا

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يستعد الفنان والنجم المصري محمد هنيدي، لخوض تجربة تقديم ستاند آب كوميدي في أمريكا خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث حصل على فيزا السفر إلى أمريكا، ويقدم أولى حفلاته يوم 22 أكتوبر الجاري.
وكان هنيدي قد رفض الاعتماد في العروض التي سيقدمها على الإيحاءات الجنسية والألفاظ كما هو متعارف عليه في الاستاند آب، وقرر تقديمه بطريقته الخاصة اعتمادًا على المواقف الطريفة التي مر بها في حياته.
وأكد النجم المصري في تصريحات صحفية أن له جمهورا كبيرا من العائلات لا يريدهم أن يشاهدوه وهو يقدم شيئا خادشا للحياء، كما أنه يخجل من تقديم ذلك ولا يستطيع الوقوف أمام الجمهور وهو يقول شيء كهذا.
وكان الفنان المصري محمد هنيدي، قد رد على عتاب أحد متابعيه بعد ان نشر صورة له مع مقدم البرامج الإسرائيلي شادي بلان، تم التقاطها خلال مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة.
محمد هنيدي، قال في رده عليه: أنا ماعرفش مين أصلًا ده، أنا اتصورت مع الأف الأشخاص هناك وأكيد أي حد جاي يتصور معايا وأنا في مصرو مهرجان مصري مش هقوله طلع بطاقتك.
وكان محمد هنيدي حصل على جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مجمل أعماله في مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الثالثة، وقام بتسليمها له الفنان أحمد السقا.
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