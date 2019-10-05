هذا كان شرط بيرين سات للعودة إلى منزلها الزوجي!

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد عودت الممثلة التركية ​بيرين سات​ لمنزلها الزوجي وتصالحها مع زوجها ​كنان دوغلو​، كشفت تقارير صحفية تركية أن بيرين كان لها شرط من أجل العودة.

وبحسب مصدر مقرب منها، فقد اشترطت على زوجها عدم اقتحام أهله لحياتهما وعدم السماح لهم بالتدخل في علاقتهما، وخصوصًا والدته التي كثيرًا ما تسببت بخلق خلافاتٍ بين الزوجين.

وأضاف المصدر:”بيرين لن تسمح لأهل كنان أن يتسببوا في إنهاء علاقتهما، حتى أن زياراتهم ستقلُّ، وقد وافق كنان على هذا الشرط؛ لأنه لا يريد خسارة بيرين والتخلي عنها”.