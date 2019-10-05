رامي مالك بتصريح صادم.. هل هو مثلي؟

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأ الممثل الأميركي من أصل مصري ​رامي مالك​ الجمهور بتصريح صادم، إذ كشف عن تقبيله الممثل الأميركي ​دانيال كريغ​.

وتحدث مالك عن تفاصيل ما حصل، وذلك خلال أحدث ظهور له في برنامج “ذا ليت شو”، مع ستيفن كولبير، مشيرًا إلى أنه وخلال تصويرهما أحد المشاهد في فيلم “​جيمس بوند​” الجديد “لا وقت للموت” No Time To Die كان هناك مشهد معقد للغاية عليهما تصويره، وكان ودانيال يتدربان عليه مع المخرج الرائع كاري فوكوناجا.

وأضاف:”كنا نجلس على طاولة لعدة ساعات نتناقش فيها بشأن المشهد، حتى تمكنّا أخيرًا من إنهاء ذلك المشهد الصعب حقًا، لقد أمسك بي دانييل ورفعني قليلًا، ولا أعلم من منا بدأ الأمر، ولكننا قبلنا بعضنا بعضًا”.

وتابع:”سأقول أن دانييل هو من بدأ، وكنت متفاجئًا للغاية.. فتوقفت لحظة واستجمعت قواي، ثم قلت له: هل هذا يجعلني إحدى فتيات بوند؟”

وأعرب كولبير عن تفاجئه من إعتراف مالك هذا فسأله ما إذا كان مرحبا بتلك القبلة، فرد عليه: “نعم، للغاية”.