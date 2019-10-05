ديميت أوزديمير تمتنع عن حضور حفل مسلسلها بسبب جان يامان

متابعة بتجــــــــــــرد: أفادت وسائل اعلامية عالمية أن النجمة التركية ​ديميت أوزديمير​ رفضت حضور سهرة نظّمها أسرة المسلسل الشهير “​الطائر المبكر​”، وذلك بعد معرفتها بأن زميلها النجم التركي ​جان يامان​ سيكون موجودًا.

هذا وأكدت المصادر أن ديميت على خلاف كبير مع جان بعد قوله مؤخرًا أنهما أوهما الجمهور بعلاقتهما العاطفية التي ليس لها أي اساس من الصحة، بهدف رفع نسب مشاهدة المسلسل.

وأضافت مصادر صحفية تركية أن جان يامان سيشارك في مسلسل جديد بعنوان “حقبة زمنبة”، وسيبدأ بتصويره بعد انهائه من الخدمة العسكرية في شهر يناير المقبل، وسيكون هذا العمل مفاجأة لكل الجمهور.