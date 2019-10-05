متابعة بتجــــــــــــرد: أفادت وسائل اعلامية عالمية أن النجمة التركية ديميت أوزديمير رفضت حضور سهرة نظّمها أسرة المسلسل الشهير “الطائر المبكر”، وذلك بعد معرفتها بأن زميلها النجم التركي جان يامان سيكون موجودًا.
هذا وأكدت المصادر أن ديميت على خلاف كبير مع جان بعد قوله مؤخرًا أنهما أوهما الجمهور بعلاقتهما العاطفية التي ليس لها أي اساس من الصحة، بهدف رفع نسب مشاهدة المسلسل.
وأضافت مصادر صحفية تركية أن جان يامان سيشارك في مسلسل جديد بعنوان “حقبة زمنبة”، وسيبدأ بتصويره بعد انهائه من الخدمة العسكرية في شهر يناير المقبل، وسيكون هذا العمل مفاجأة لكل الجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر ديميت أوزديمير تمتنع عن حضور حفل مسلسلها بسبب جان يامان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.