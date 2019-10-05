بعد التنصّت على هاتفه.. الأمير هاري: هذا أكثر ما يخيفني!

متابعة بتجــــــــــرد: يقاضي الأمير هاري ناشري صحيفتي “صن” و”دايلي ميرور” البريطانيتين بسبب ادعاءات باختراق هاتفه في الوقت الذي صعّد فيه هو وزوجته ميغان ماركل معركتهما ضد صحف “التابلويد”.

وتأتي خطوة الأمير هاري بعد أيام من اتخاذه وميغان إجراء قانونيا ضد صحيفة مختلفة ردا على ما وصفه “تنمر” بعض قطاعات وسائل الإعلام البريطانية.

وكان الأمير هاري تعرض لعملية تنصت على هاتفه في فضيحة هزت امبراطورية صحف قطب الإعلامي روبرت مردوخ وأدت إلى إغلاق صحيفته “نيوز أوف ذا وورلد” في 2011.

وقالت متحدثة باسم الأمير هاري: “رفعت دعاوى باسم دوق ساسكس في المحكمة العليا فيما يتعلق بالتقاط رسائل بريد صوتي بشكل غير قانوني”. وامتنعت المتحدثة عن ذكر تفاصيل أخرى بشأن الدعوى.

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وأكدت متحدثة باسم مجموعة صحف “نيوز غروب” ناشرة صحيفة “صن” رفع هاري دعوى قضائية.

وكان الأمير هاري قال يوم الثلاثاء إنه وميغان رفعا دعوى قضائية منفصلة ضد صحيفة “ذا ميل أون صنداي” بسبب نشر رسالة خاصة قال محامو ميغان إنه غير قانوني.

وقال الأمير هاري في بيان مشبوب بالعواطف إن أسلوب معاملة قطاعات من الصحافة البريطانية لميغان أعاد إلى الأذهان أسلوبها في التعامل مع أمه ديانا التي لقيت حتفها في حادث تحطم سيارة في 1997 بعد أن طاردها مصورون صحافيون في شوارع باريس.

وقال في بيان يوم الثلاثاء: “أكثر ما يخيفني هو أن يعيد التاريخ نفسه. رأيت ماذا يحدث عندما يجري تحويل شخص أحبه إلى سلعة إلى الحد الذي لم يعد يُعامل أو ينظر إليه كشخص حقيقي. فقدت والدتي والآن أرى زوجتي تسقط ضحية لنفس القوى العاتية”.