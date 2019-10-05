مهرجان الإسكندرية السينمائي يُكرّم الفنانة الفرنسية “ناتالي باي”

متابعة بتجــــــــــرد: قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي، برئاسة الناقد الأمير أباظة، تكريم الفنانة الفرنسية “ناتالي باي” في الدورة الخامسة والثلاثين، المقرر إقامتها ابتداء من 8 إلى 13 أكتوبر الجاري.

وبحسب بيان صادر عن إدارة المهرجان، فإن “باي” ستصل إلى الإسكندرية يوم 11 أكتوبر، لُتقام ندوة تكريمها في اليوم التالي، على أن يتم تكريمها في حفل ختام المهرجان.

ويقيم المهرجان جولة سياحية للفنانة الفرنسية في محافظة الإسكندرية، لزيارة عدد من الأماكن الأثرية، منها المتحف اليوناني الروماني ومتحف المجوهرات، والآثار الغارقة وقلعة قايتباي ومكتبة الإسكندرية، ومن المقرر أن تقوم بجولة سياحية أخرى في القاهرة يومي 14 و15 أكتوبر لزيارة المتحف المصري وقلعة صلاح الدين الأيوبي ومنطقة الأهرامات وأبو الهول.