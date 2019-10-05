لأول مرة.. مهمة نسائية بالكامل إلى الفضاء

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد إلغاء أول رحلة فضائية للسيدات، في مارس/ آذار، حددت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” موعدا آخر لأول رحلة سير نسائية في الفضاء، وهو 21 أكتوبر/ تشرين الأول.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن السيدتين اللتين ستخرجان في مهمة سير بالفضاء هما رائدتا الفضاء كريستينا كوتش وجيسيكا مائير.

وقال براندي دين، من “ناسا”، “نبذل قصارى جهدنا لمحاولة معرفة القياس الصحيح للبدل التي سيحتاج إليها كل رائد فضاء، استناداً إلى حجم بدلة الفضاء التي ارتدوها في التدريب على الأرض، وفي بعض الحالات (بما في ذلك حالة آن ماكلين) يتدرب رواد الفضاء ببدل بأحجام متعددة”.

وأضاف “ومع ذلك قد تتغير احتياجات الأفراد في الحجم عندما يكونون في المدار، وذلك استجابة للتغيرات التي تحصل في أجسام الأشخاص عندما يعيشون بعيداً عن جاذبية الأرض”.

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وقامت كوتش بالسير في الفضاء مع زميلها رائد الفضاء نيك هيغ بدلا من آن ماكلين في ذلك الوقت.

وعندما سئلت عن توافر بدلة الفضاء هذه المرة، قالت كوتش إنه يوجد حاليا بدلتان فضائيتان بحجم متوسط. وبعد أن تم تغيير الخطة الأولى للإناث، قامت كوتش بتطوير بدلة الفضاء الثانية نفسها باستخدام ما كان متاحاً على متن المركبة.

وستقوم كوش بثلاث عمليات سير في الفضاء بشهر أكتوبر، أحدها إلى جانب رائد فضاء “ناسا” أندرو مورغان في 6 أكتوبر/تشرين الأول، وأخرى مع مورغان في 11 أكتوبر والثالثة مع مائير في 21 أكتوبر.

أما مائير، فوصلت إلى المحطة الفضائية في أول مهمة لها هذا الأسبوع. وبالإضافة إلى أول سير لها في الفضاء مع كوتش، ستقوم أيضا بالسير في الفضاء مع رائد الفضاء بوكالة الفضاء الأوروبية لوكا بارميتانو.