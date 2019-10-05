"آبي رود" يتصدر قوائم الموسيقى في بريطانيا بعد نصف قرن من إطلاقه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاد ألبوم "آبي رود" لفرقة "البيتلز" إلى المركز الأول في القوائم الموسيقية في بريطانيا بعد نصف قرن من إطلاقه.

وحقق "آبي رود" رقما قياسيا جديدا بأطول فترة زمنية بين تصدره القوائم الموسيقية البريطانية بحلوله أولا بعد مرور 49 عاما و252 يوما منذ تصدره للمرة الأولى.

وفي سبتمبر/ أيلول، تجمّع مئات المعجبين بـ"البيتلز" خارج استوديوهات آبي رود الشهيرة في شمال غربي لندن للاحتفال بالذكرى الـ50 لصورة الفرقة الواردة على ألبومها والتي باتت من الأشهر في العالم.

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وأصدرت الفرقة البريطانية ألبومها الأخير المسجل في الاستوديو مع الغلاف الشهير الذي يظهر أعضاءها الأربعة يجتازون ممرا مخصصا للمشاة أمام استوديوهات آبي رود في 1969 بعد 6 أيام على إبلاغ جون لينون لزملائه في الفرقة أنه سيغادر صفوفها.

وتصدّر الألبوم المبيعات في بريطانيا لمدة 17 أسبوعا، والجمعة احتلت نسخة خاصة أصدرت في الذكرى الـ50 لطرحه تضم مواد موسيقية غير مسموعة، المركز الأول مجددا.

وقال عضو الفرقة بول ماكارتني، عبر تويتر: "من الصعب تصديق أن آبي رود ما زال صامدا بعد كل هذه السنوات، لكنه ألبوم رائع".