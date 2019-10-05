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Oct 05, 2019
انطلقت شركة ايغل فيلمز المنتج جمال سنان بتصوير مسلسلها الجديد “العودة” Home Coming في بيروت، مع نخبة من نجوم الدراما، في عمل مشوّق من ٣٠ حلقة قصة وكتابة رائد أبو عجرم، معالجة درامية طارق سويد وإخراج إيلي السمعان.
المسلسل الذي سينطلق عرضه بداية العام الجديد على محطة MBC، يقدم قصة محورها الماضي وما تخلّفه أفعالنا، وفيه الكثير من التشويق والحماس والغموض والحب.
العمل بطولة النجوم دانييلا رحمة، نيكولا معوّض، رودريغ سليمان، وسام صباغ، يوسف حداد، أسعد رشدان، أندريه ناكوزي، رانيا عيسى، ساشا دحدوح، نغم أبو شديد، إيلي متري، ريم خوري، إيهاب شعبان، وسام فارس، شربل زيادة، ليزا دبس، رنين مطر وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق تصوير مسلسل “العودة”.. إليكم لائحة الممثلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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