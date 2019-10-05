بيرين سات تعودُ إلى عش الزوجية.. وهذه شروطها حول أهله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد فترةٍ من الشائعات التي لاحقت النجمة التركية بيرين سات فيما يتعلق بخيانتها لزوجها المغني التركي كنان دوغلو، وانفصالها عنه أفادت تقارير صحفية بعودة النجمة إلى بيت الزوجية بعد أن غادرته قبل فترة.

وبحسب التقارير التي نقلت الخبر عن مصدرٍ مقربٍ من النجمة، فإنَّ بيرين تصالحت مع كنان وقررت العودة للعيش معه في بيتهما منذُ أسبوعٍ تقريبًا بعدما كانت استأجرت منزلاً لتعيش فيه لوحدها، ولكنها اشترطت عليه عدم اقتحام أهله لحياتهما وعدم السماح لهم بالتدخل في علاقتهما، وخصوصًا والدته التي كثيرًا ما تسببت بخلق خلافاتٍ بين الزوجين.

وقال المصدر، "بيرين لن تسمح لأهل كنان أن يتسببوا في إنهاء علاقتهما، حتى أن زياراتهم ستقلُّ، وقد وافق كنان على هذا الشرط؛ لأنه لا يريد خسارة بيرين والتخلي عنها".

Advertisements

يُذكر أنَّ بيرين تعاني منذُ فترةٍ من التقارير الصحفية التي تناولت موضوع خلافهما، وموضوع علاقتها مع صديقها الفرنسي دي جي ماجا والذي صورته الصحافةُ التركية على أنه عشيقها؛ وهو ما دفع بيرين للتعليق بأنَّ الصحافة التركية تتدخل كثيرًا بحياتها الخاصة ولا تحترمها، وأنَّ على الصحافة أن تحترم حياة الممثل الخاصة.

وعلى صعيدٍ آخر تنتظر بيرين حاليًا عرض مسلسلها "الهدية" عبر شبكة نتفليكس، الذي من المفترض أن يبدأ عرضه قبل نهاية العام.