عمرو دياب يُنشط حركة الطيران والتجارة في الأردن.. ومليون دولار عائدات حفله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقام الفنان المصري عمرو دياب حفلاً في مدينة العقبة الساحلية بالأردن يوم أمس الجمعة، بعد غيابه لعامين عن إقامة أي حفلاتٍ في الأردن وسط حضورٍ جماهيري كبير.

وكشفت تقارير صحفية عن أنَّ عدد الحاضرين للحفل تجاوز الـ 12 ألف شخص؛ ما يعني أنَّ ريع الحفل تجاوز المليون دولار؛ إذ ترواحت أسعار الحفل ما بين 50 و165 دينارًا (70 و235 دولارًا) عدا عن أنّّ نسبة الإشغالات الفندقية في مدينة العقبة ارتفعت خلال الأيام الماضية لتصل إلى 95% بالتزامن مع الحفل الذي جاء كأسلوبٍ غير تقليدي لتسويق أحد المنتجات العقارية.

وأشارت التقارير أيضًا إلى أنَّ الحفل ساهم بتنشيط الحركة التجارية من قبل القادمين لحضور الحفل من عدة دول عربية، خصوصًا من سوريا وفلسطين، إضافةً الى الأردنيين الذين يتابعون أعمال الفنان، فيما لوحظ ازدياد حركة الطيران وحركة النقل البحري السياحي والنقل البري للعقبة والتي نقلت المعحبين بالفنان والقادمين لحضور حفله.

وبالإضافةِ لمقاطع الفيديو التي انتشرت من الحفل، انتشرت مجموعةً أخرى من مقاطع الفيديو لإعلان حفل "الهضبة" المميز على الطرقات المؤدية للحفل في الأردن.

يذكر أنَّ عمرو دياب يطرح أسبوعيًا أغانيَ من ألبومه الجديد "أنا غير"، وكان آخرها أغنية "تحيرك" التي حققت ما يزيد على 2 مليون مشاهدة عبر يوتيوب في الأسبوع الأول من طرحها.