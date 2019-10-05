قيس الشيخ نجيب يعلق على خلاف أيمن رضا وباسم ياخور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد الخلاف الذي نشب بين الفنان السّوري باسم ياخور ومواطنه أيمن رضا، علّق الفنان السّوري قيس الشّيخ نجيب في تصريحٍ صحفي قائلاً: "لا أحبّذ تغذية هذه الخلافات على مواقع التواصل الاجتماعي بل أفضّل أن تبقى غذاءً إيجابيًا".

وتابع قيس: "هما صديقان، وأوجّه لهما تحية كبيرة، ولطالما كانت صورة الفنان السّوري مختلفة وأتمنى أن تبقى هكذا، وأضع ما حصل في خانة الخلافات العابرة ولن تبقى عالقة".

وكان أيمن رضا هاجم باسم ياخور، وتلفّظ بكلمة غير محببة أمام الآلاف من المتابعين، حيث كتب: "باسم ياخور لسه كل شغله مقلعطة بتلزقها فيني، لحد الآن ما عم أرضى رد، بدك تنجح برنامجك مو ع حسابي".

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وجاء ذلك بعد ردّ ياخور على سؤال الشيف أنطوان: "مين هو الصديق اللي بتقرف تاكل معه؟"، ليجيب ياخور أنَّ هذا الصّديق هو أيمن رضا، وقال: "لأن أيمن بياكل بكامل أصابعه وبقطعة خبز كبيرة ولكن رغم ذلك يفتح النفس على الأكل"، ما أثار غضب رضا وقام بالرد عليه.

البعض اعتقد أنَّ ردة فعل أيمن كانت من منطلق "الدفاع عن النّفس"، والآخرون ذهبوا لفكرة أن هنالك مشاكل أعمق من ذلك، وكان هذا واضحًا أثناء حلول أيمن رضا، ضيفًا على برنامج زميله باسم ياخور "أكلناها"، حيث ساد التوتر والمشاحنات بينهما.