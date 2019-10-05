شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سلامة يسأل على تويتر عن سن الزواج المناسب..ساويرس يرد وهنيدي لازم يهزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دار حوار كوميدي بين المخرج عمرو سلامة ورجل الاعمال نجيب ساويرس والفنان محمد هنيدي عبرمنصه التدوينات القصيرة تويتر.

وبدأ سلامة الحوار بسؤال يستفسر من خلاله عن التوقيت المناسب للزواج قائلاً: "ممكن اللي عدوا الخمسين يقولولنا لوفي الثلاثينات بقِّيت شغلك على حياتك الإجتماعية وعلاقاتك الإنسانية وماهتمش تبني بيت وأسرة، هتندم والا لو حققت نجاحات عملية ملموسة مش هتفرق؟ ولا الموضوع مبني على منظورك وممكن تندم كده كده مهما كانت اختياراتك لو إنت إنسان عندك ميول للندم؟".

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وسرعان ما شارك ساويرس في التعليق ومشاركة التغريدة وكتب قائلا : "سؤال عميق وإجابته أن أحلي حاجة في الجوازهي العيال وبس، مضيفا ايموشن "ضاحكا"، ولَم يترك هنيدي التعليقات بدون إضافة نكهته وتعليقه الساخرموجها سؤال بشكل ساخرلساويرس قائلا : " هو انت عديت الخمسين امتي ؟".