لبلبة رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط النجمة لبلبة لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية بالمهرجان فى الدورة الـ 35 والمقرر انطلاقها فى الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر الجارى. الفنانة لبلبة شاركت من قبل فى الكثير من المهرجانات المصرية والعربية والعالمية كعضو لجنة تحكيم كان آخرها عضويتها للجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكى فى دورته الـ 66. ويذكر أن الفنانة لبلبة هى الأكثر مشاركة وعطاء مع النجوم الكبار، فشاركت الفنانين نور الشريف وعادل إمام ومحمد صبحى وأحمد زكى فى أفلامهم، ونالت العديد من الجوائز والتكريمات من كل المهرجانات المصرية والعربية والعالمية ونالت فقط عن فيلمها "ليلة ساخنة" عدد كثير من الجوائز.

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