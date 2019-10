شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كاميلا كابيلو تطرح Cry For Me بعد أقل من شهر على إطلاقها أغنيتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن كاميلا كابيلو تعيش حالة من النشاط الفني الملحوظ، فبعد شهر واحد من إطلاق النجمة العالمية كاميلا كابيلو أغنيتين سينجل وهما “Liar” و“Shameless” ، قررت كابيلو البالغة من العمر ( 22 عاما ) أن تطلق أغنية سينجل ثالثة من ألبومها الجديد و الأغنية تحمل اسم "Cry For Me".

وشاركت كاميلا كابيلو في تأليف أغنية "Cry For Me" مع آدم فيني و لويس بيل وريان تيدر، وشارك في إنتاج العمل كل من بيل وفرانك دوكس.

كلمات الأغنية :

[Verse 1]

Yeah, you look so happy walking down the street, don't you, baby? (Don't you, baby?)

Did you for-get, you said that in this lifetime you can never get over me?

Are you over me? (Uh)

[Pre-Chorus]

When I said I hope you're happy, didn't mean it

Never thought you'd be so good at moving on

When I'm lying wide awake, you're probably sleeping (Ha)

And maybe what I'm thinking is wrong

[Chorus]

I want you to cry for me, cry for me

Say you'd d-d-die for me, die for me

And if you can't, then baby, lie for me, lie for me (Huh)

'Cause you haunt me when I'm dreamin'

And it's time you know the feeling

So cry for me

[Verse 2]

See that pretty life in pictures (Ha)

See her lips erasing me (Mm)

You're so good to her, it's vicious

Yeah, she should be thanking me

Ohh, who's gonna touch you like me?

Yeah, tell me, who?

Who can make you forget about me?

[Pre-Chorus]

When I said I hope you're happy, didn't mean it

Never thought you'd be so good at moving on (On, on)

When I'm lying wide awake, you're probably sleeping (Sleeping)

And maybe what I'm thinking is wrong

[Chorus]

I want you to cry for me, cry for me

Say you'd d-d-die for me, die for me

And if you can't, then baby, lie for me, lie for me

'Cause you haunt me when I'm dreamin'

And it's time you know the feeling

So, baby, won't you cry for me, cry for me? (Cry)

Say you'd d-d-die for me, die for me (Oh, won't you cry?)

And if you can't, then baby, lie for me, lie for me

'Cause you haunt me when I'm dreamin'

And it's time you know the feeling

So cry for me

[Bridge]

Why won't you cry?

Tears in my eyes, yeah

And you're okay, you're okay

How can you be okay?

No, why won't you cry?