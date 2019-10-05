شكرا لقرائتكم خبر عن هشام إسماعيل مع أحمد عز فى مسرحية "علاء الدين" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان هشام اسماعيل لقائمة أبطال مسرحية "علاء الدين"، للنجم أحمد عز المشغول حالياً فى تصوير فيلمه "العارف"، والمسرحية من تأليف ورشة كتابية، تضم كلا من: "حسن المهدى وضياء محمد ومحمد طلعت، ومحمد جلال وأحمد شيكو" ويتولى إخراج العرض المسرحى مجدى الهوارى، ويواصل صناع العمل باقى التعاقدات مع النجوم، ومن المقرر أن يبدأ هشام اسماعيل بروفات العرض خلال الأيام المقبلة.
ويجسد "عز" ضمن أحداث المسرحية شخصية علاء الدين، الشاب الشرقي الذي يساعده المارد المسجون في المصباح السحري بعدما يطلق سراحه، بينما تجسد روبى شخصية ياسمينا، وهي أميرة وابنة السلطان، التي تقع في شباك حب علاء الدين.
مسرحية "علاء الدين" بطولة أحمد عز ومحمد سعد الذى يجسد شخصية "المارد" وكريم عفيفى، وهشام اسماعيل وريم سامى وجارى تعاقد باقى النجوم.
يشار إلى أن آخر أعمال هشام إسماعيل مسرحية "جوازة مرتاحة"، للمخرج محمد جبر وتأليف احمد الملوانى والمسرحية بطولة "ريم الباروى وأحمد صفوت ومنة عرفة.
كانت هذه تفاصيل خبر هشام إسماعيل مع أحمد عز فى مسرحية "علاء الدين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.