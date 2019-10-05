شكرا لقرائتكم خبر عن هشام إسماعيل مع أحمد عز فى مسرحية "علاء الدين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان هشام اسماعيل لقائمة أبطال مسرحية "علاء الدين"، للنجم أحمد عز المشغول حالياً فى تصوير فيلمه "العارف"، والمسرحية من تأليف ورشة كتابية، تضم كلا من: "حسن المهدى وضياء محمد ومحمد طلعت، ومحمد جلال وأحمد شيكو" ويتولى إخراج العرض المسرحى مجدى الهوارى، ويواصل صناع العمل باقى التعاقدات مع النجوم، ومن المقرر أن يبدأ هشام اسماعيل بروفات العرض خلال الأيام المقبلة.

ويجسد "عز" ضمن أحداث المسرحية شخصية علاء الدين، الشاب الشرقي الذي يساعده المارد المسجون في المصباح السحري بعدما يطلق سراحه، بينما تجسد روبى شخصية ياسمينا، وهي أميرة وابنة السلطان، التي تقع في شباك حب علاء الدين.

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