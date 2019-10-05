أنغام تحيى حفلاً غنائياً في الكويت بصحبة وائل جسار نوفمبر المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى الفنانة أنغام حفلاً غنائياً في دولة الكويت، بصحبة المطرب وائل جسار، يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر بفندق الجميرا.

وطرحت أنغام مؤخرا ألبومها "حالة خاصة جدًا" ، ويضم الألبوم 14 أغنية هي: حالة خاصة جدًا، هتقول لربنا ايه، بقول نسياك ، على حسك فى أيامى، يا ريتك فاهمنى، بتوصفنى بتكسفنى، نزوة، ولا دبلت، هبدأ من الآخر، هدنة، ليلى، مطمنة، أساميك الكتيرة، حبايبنا.

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