شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم الـ Joker في جميع أنحاء العالم ..25 مليون دولار× 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم الجوكر – joker في حصد إيرادات تصل إلى 13.3 مليون دولار محلياً وما يقارب الـ 25 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، في اليوم الأول من عرضه ليتربع على عرش أكثرالأفلام حصولاً على إيرادات في افتتاحيته الأولي بشهر أكتوبر.

ويسعى فيلم الجوكر في الحصول على 100 مليون دولار في الأسبوع الأول من طرحه بعد الافتتاحية التي أشاد بها الكثيرين للفيلم المصنف ضمن أفضل 50 فيلم في التاريخ.

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فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة الفيلم 55 مليون دولار أمريكى، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

الفيلم سبق وعرض فى عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك و هامبورج، وزيورخ.