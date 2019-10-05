شكرا لقرائتكم خبر عن أول بوستر لفيلم Bond 25 الجديد .. ودانيال كريج فى كامل أناقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لفيلم جيمس بوند الجديد Bond 25 الذي يأتي بعنوان" No Time to Die"البوستر الرسمي الأول للفيلم المنتظر عرضه يوم 13 فبراير عام 2020 في دور العرض السينمائي.

البوستر الرسمى الأول وظهر كريج فى البوستر الجديد من فيلمه المنتظر وهو فى كامل أناقته بالبدلة الكاملة التى يشتهر بها، وسرعان ما ألقى عشاق السلسلة الشهيرة أعجابهم بالبوستر الجديد. جدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة، كما انضم للجزء المنتظر الممثل لأبوين مصريين رامى مالك الذى فاز بالأوسكار الأخيرة.

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