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شكرا لقرائتكم خبر عن هيدي كلوم تتقدم بأوراق رسمية من أجل تغيير اسمها..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت النجمة العالمية هيدي كلوم محبيها وعشاقها بطلبها بتغير اسمها من الناحية القانونية .
وقدمت هيدي كلوم البالغة من العمر 46 عاما أوراقا رسمية من أجل تغيير اسمها الأخير إلى "كوليتز" نسبه الي زوجها توم كوليتز، وذلك وفقا لما ذكره موقع " The Blast "، بينما أكد موقع " جاست جيرد" أن في الوثائق أكدت هيدي أن "الزواج" هو السبب الحقيقي لتغيير اسمها.
يذكرأن هيدي كلوم وزوجها توم كوليتز احتفلا بزفافهما في حفل مذهل هذا الصيف بعد أن تزوجا سرا في شهر فبراير ماضي، و كانت صور حفل الزفاف محط تركيز الكثير من وسائل الإعلام الفنية في العالم .
يذكرأن آخرظهور لهيدي كلوم و توم كوليتز كان هذا الأسبوع خلال حضورهما عرض فيلمMaleficent 2 .
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