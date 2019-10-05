إيرادات الجمعة.. "joker" الأول و"Ad Astra" في المركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "joker" بطولة Joaquin Phoenix، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق الجمعة 4 أكتوبر، إيراد قُدر بـ2 مليون و603 آلاف و897 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Ad Astra" بطولة براد بيت، بعد تحقيقه 130 ألفًا و556 جنيها، واحتل المركز الثالث فيلم "Angel has fallen" بطولة Gerard Butler، بعد تحقيقه 128 ألفًا و760 جنيها، وحصل على المركز الرابع فيلم"it: chapter two" بطولة Jessica Chastain، محققًا 103 آلاف و49 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" ، وحقق 95 ألفًا و697 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Abominable" وبلغ إيراده أمس 85 ألفًا و803 جنيهات، وفي المركز السابع يأتي فيلم "Rambo 5: last blood" بطولة Sylvester Stallone، وحقق 68 ألفًا و993 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم 47 meters down، الذي حقق 55 ألفًا و913 جنيهًا، وذهب المركز التاسع لفيلم " A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon" بعد تحقيقه 36 ألفًا و807 جنيهات، وفي المركز العاشر يأتي فيلم "dora and the lost city of gold" محققًا 20 ألفًا و352 جنيهًا.