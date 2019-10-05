كندة علوش: الفيلم الكوري "parasite" من أذكى الأفلام اللي شفتها بحياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أشادت الفنانة كندة علوش، بالفيلم الكوري"parasite"، الذي عُرض في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة .

ونشرت كندة، بوستر الفيلم عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "فيلم parasite أو (طفيلي) فيلم كوري من الأفلام اللي كانت مشاركة في مهرجان الجونة ومعرفتش أشوفها بس شفته امبارح".

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وتابعت: "من أجمل وأذكى الأفلام اللي شفتها بحياتي، سيناريو غاية في الذكاء والعمق، فيلم يحيرك لأي نوع درامي ينتمي، تحس انك عّم تشوف فيلم كوميدي ولحظات فيلم تشويق أو رعب ويقلب ميلودراما صريحة بالإضافة للأجواء المأخوذة من المسرح بالأداء والشوتات الطويلة اللي فيها ميزانسين مسرحي واللوكيشن الواحد".

وأضافت: "فيلم ممتع مشوق ذكي عنده مقولات شديدة العمق.. منفذ بحرفية عالية من تصوير رائع لمونتاج وموسيقى وديكور وتمثيل استثنائي، طبعاً أنا مؤمنة إنه تذوق الأفلام هو أمر شخصي بحت، وهذا انطباعي الشخصي، حبيت شاركن فيه لأنه ممكن ناس كتير تشترك معي بنفس الذوق".