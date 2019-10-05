محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
أكد الفنان حسام داغر، أنه يستعد لبدء تصوير أولى مشاهده في مسلسل "ملاك"، يوم 15 أكتوبر الجاري، وذلك في ديكور شقة الفنان كريم فهمي.
وقال داغر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":" أجسد في المسلسل شخصية رئيس تحرير إحدى الصحف، ولأول مرة أقدم هذه الشخصية في الدراما، وأيضًا يسجل هذا العمل الظهور الأول لي كأب لطفل وتربطني علاقة حب مع أيتن عامر ضمن الأحداث، وتجسد دور فتاة تعمل بنفس الجريدة".
وتابع: "الدور عرض عليا بترشيح من المخرج إبراهيم فخر، ولما حكى لي تفاصيل الشخصية، حبيتها ووافقت على تقديمها، وأتمنى أن تكون إضافة لمشواري الفني".
وعن ظهوره في دور الأب بالمسلسل، فأجاب ضاحكًا: "بالفعل دي أول مرة أقدم فيها دور أب، ومش خايف من تقديمي للدور، بالعكس دي حاجة هتكون جميلة، وتقريبًا هحس إني كبرت بعد هذه التجربة، وهبدأ أقدم أدوار الأب".
المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك في بطولته كل من كريم فهمى، محمود عبدالمغنى، أيتن عامر، حسام داغر، فراس سعيد، وصبري فواز، ومن إخراج إبراهيم فخر.
كانت هذه تفاصيل خبر حسام داغر لـ"الخليج 365": تربطني علاقة حب بأيتن عامر في "ملاك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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