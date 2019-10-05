صور| بينهم إيمان العاصي.. بشرى تحتفل بعيد ميلادها وسط أصدقائها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

احتفلت الفنانة بشرى، بعيد ميلادها الـ42 وسط عدد كبير من أصدقائها بالوسط الفني وخارجه، ومن بينهم الفنانة إيمان العاصي.

ونشرت بشرى، صورًا لها من عيد ميلادها، عبر حسابها على "إنستجرام" وعلقت قائلة: "شكرًا لكل الأصدقاء والزملاء على مفاجآتي بحفل عيد ميلادي.. أسعدتوني وكانت حقيقي أحلى مفاجأة".

جدير بالذكر أن بشرى احتفلت مؤخرًا بختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والذي تشغل فيه منصب مدير العمليات.