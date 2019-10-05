تعليقًا على صورته مع السادات.. رانيا محمود ياسين توجه رسالة لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعربت الفنانة رانيا محمود ياسين عن حبها لوالدها النجم الكبير محمود ياسين، موجهة له رسالة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشرت رانيا صورة لوالدها يتسلم تكريم من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في عيد الفن، وعلقت "ربنا يديك الصحة يا ابويا يا غالي فأنت أثريت السينما بأفلامك الوطنية الخالدة التي نتذكرها كل عيد ٦ أكتوبر ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب".

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وتابعت: "رحم الله الرئيس الشهيد محمد أنور السادات خالد الذكر، فحينما تتذكر الانتصار تتذكر السادات أسكنه الله فسيح جناته.. هذه الصورة في عيد الفن لما كان فيه عيد فن".

آخر أعمال الفنان محمود ياسين السينمائية فيلم "جدو حبيبي" عام 2012 وشاركه البطولة بشرى، ولبنى عبدالعزيز، وأحمد فهمي، وحسن مصطفى.