تراند اليوم : صدمة.. اختطاف فنانة شهيرة على يد زميلها الفنان وتقديمها لـ3 شبان...



كشفت الفنانة السورية أنجي خوري عن تفاصيل جديدة حول تعرضها للخطف عل يد فنان وفنانة، وتابعت مؤكدة أنها تعرضت للضرب وتم اخذ هاتفها الجوال منها وطالبت الاستعانة به حتى لا تتكلم وتكشف تفاصيل أكثر عن الموضوع.

وكانت إنجي قد اتهمت الفنان اللبناني آدم بفيديو سابق بخطفها ليومين في منطفة صبرا وتعنيفها على يد 3 شبان بهدف تأديبها بعد تطاولها على زوجته السابقة الفنانة قمر، وقد أوضحت أنها كانت في الماضي تنظف له منزله وقت كانت قدمه مكسورة، وأسفت لمثل هذه الفعلة التي جعلتها تشعر بالصدمة، وقالت إنها ستتقدم بشكوى رسمية ضده وضد قمر عبر وكيلها القانوني في لبنان.